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Распространение коронавируса нового типа

Австрия переходит с 16 марта на аварийный режим из-за коронавируса

Канцлер Австрии Себастьян Курц указал, чтобы все австрийцы по возможности оставались в ближайшие недели дома

ВЕНА, 14 марта. /ТАСС/. Австрия переходит на аварийный режим жизни с 16 марта, чтобы замедлить распространение нового коронавируса. Об этом заявил в субботу австрийский канцлер Себастьян Курц.

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"У нас события на 10-14 дней отстают от Италии. Нам сейчас нужно решительно действовать и не позднее понедельника, как мы сейчас и реализуем, перевести республику на аварийный режим. Работа будет происходить в минимальном режиме, чтобы наилучшим образом замедлить распространение вируса, - сообщил Курц в эфире телеканала ORF-2. - Если все внесут вклад, то нам удастся заметно замедлить вирус, чтобы позволить нашей экономике и обществу возродиться после Пасхи".

По словам канцлера, во всех девяти регионах Австрии сейчас строятся лазареты для людей, которым в худшем случае не найдется места в больницах при заражении. Кроме того, правительство подготовило €4 млрд помощи предпринимателям из-за убытков вследствие государственных мер борьбы с вирусом. "Эта болезнь несет страдание и для многих людей смерть. Мы же видим, как развивается ситуация в Италии", - сказал Курц.

Канцлер Австрии также указал, чтобы все австрийцы по возможности оставались в ближайшие недели дома, и назвал три условия, при которых стоит покидать квартиры. "Важное обращение к австрийцам - оставайтесь дома, ни с кем не встречайтесь. Есть только три причины покидать дом. Во-первых, если надо идти на работу и службу, чтобы республика работала. Во-вторых, неотложное снабжение продуктами. В-третьих, чтобы поддержать людей, которым нужна поддержка, потому что они не могут сами себе помочь. При этом надо держаться на расстоянии, не пожимать руки, избегать заражения", - заключил он.

Австрийские власти для минимизации распространения коронавируса запретили до апреля проведение крупных массовых мероприятий. Администрации центральных музеев, театров, кино, выставок, концертов, ночных клубов и спортивных событий объявили о закрытии площадок до 3 апреля в соответствии с указом правительства. Занятия во всех высших учебных заведениях, школах и детских садах переводятся на удаленный режим до 12 апреля.

Кроме того, с 16 марта Австрия закрывает торговые точки, за исключением продуктовых магазинов, аптек и заправок, ограничивает время работы ресторанов до 15:00. В населенных пунктах Тироля на границе с Лихтенштейном, Швейцарией и Италией введен двухнедельный карантин, такие же меры введены в коммуне Хайлигенблут в Каринтии. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии составляет 655. Один человек умер, шестеро выздоровели.

Теги
АвстрияКурц, СебастьянРаспространение коронавируса нового типа
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