{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Съемки продолжения "Бэтмена" приостановлены на две недели из-за коронавируса

Число случаев заражения коронавирусом в США достигло 2430
Описание
© REUTERS/Mario Anzuoni

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Американская киностудия Warner Bros. приостановила на две недели съемки продолжения франшизы "Бэтмен". Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте этой студии.

"Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня. Студия продолжит внимательно отслеживать ситуацию", - говорится в сообщении. Warner Bros. дала понять, что имеет в виду обстановку с распространением заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Продолжение кино про человека - летучую мышь снималось с января в Лондоне. В главных ролях картины режиссера Мэтта Ривза заняты Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Колин Фаррелл и другие. Warner Bros. на этой неделе заморозила съемки сериала Riverdale после того, как один из находившихся на съемочной площадке сотрудников сдал анализ на коронавирус, показавший положительный результат.

Сервис потокового видео Netflix в сложившихся обстоятельствах отложил съемки блокбастера "Красное уведомление" с Дуэйном Джонсоном, Райаном Рейнольдсом и Галь Гадот. Компания Apple приостановила работу над сериалом "Утреннее шоу". Медиакорпорация NBCUniversal временно прекратит производство 35 проектов, в том числе нескольких популярных вечерних телешоу.

По данным телекомпании CNN, число случаев заражения коронавирусом в США достигло 2430, умерли 50 человек. Трамп ввел 13 марта общенациональный режим чрезвычайной ситуации.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились более 140 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 59 случаев заражения инфекцией. В субботу в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Несколько сотрудников ИКИ РАН находятся на карантине после поездки в Европу
В пресс-службе уточнили, что отмены визитов иностранных делегаций к настоящему моменту нет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС