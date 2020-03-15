Съемки продолжения "Бэтмена" приостановлены на две недели из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Американская киностудия Warner Bros. приостановила на две недели съемки продолжения франшизы "Бэтмен". Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте этой студии.

"Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня. Студия продолжит внимательно отслеживать ситуацию", - говорится в сообщении. Warner Bros. дала понять, что имеет в виду обстановку с распространением заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Продолжение кино про человека - летучую мышь снималось с января в Лондоне. В главных ролях картины режиссера Мэтта Ривза заняты Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Колин Фаррелл и другие. Warner Bros. на этой неделе заморозила съемки сериала Riverdale после того, как один из находившихся на съемочной площадке сотрудников сдал анализ на коронавирус, показавший положительный результат.

Сервис потокового видео Netflix в сложившихся обстоятельствах отложил съемки блокбастера "Красное уведомление" с Дуэйном Джонсоном, Райаном Рейнольдсом и Галь Гадот. Компания Apple приостановила работу над сериалом "Утреннее шоу". Медиакорпорация NBCUniversal временно прекратит производство 35 проектов, в том числе нескольких популярных вечерних телешоу.

По данным телекомпании CNN, число случаев заражения коронавирусом в США достигло 2430, умерли 50 человек. Трамп ввел 13 марта общенациональный режим чрезвычайной ситуации.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились более 140 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 59 случаев заражения инфекцией. В субботу в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.