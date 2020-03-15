СМИ: нарушение домашнего карантина в Чехии влечет тюремное заключение на срок до 6 лет

ПРАГА, 15 марта. /ТАСС/. Наказание в виде тюремного заключения на срок до 6 лет грозит лицам, возвращающимся в Чехию из стран с повышенным риском заражения коронавирусом, за несоблюдение распоряжения правительства об обязательном двухнедельном домашнем карантине. Об этом сообщила в субботу в своей электронной версии газета Mlada fronta DNES.

В республике из-за распространения коронавируса нового типа действует режим чрезвычайной ситуации. В связи с этим автоматически были ужесточены наказания за уголовные преступления. К ним относятся нарушение карантина, а также "умышленное или непреднамеренное" распространение инфекции больными, за что предусмотрено до 12 лет тюрьмы.

Уголовная ответственность ужесточена для всех видов преступлений, совершенных во время действия режима чрезвычайной ситуации. Наиболее суровые наказания предусматриваются за деяния, влияющие на ухудшение эпидемиологической обстановки в стране. Одно из них - несоблюдение карантина, за что нарушителям, кроме тюрьмы, грозит штраф в размере до 3 млн крон (около €120 тыс.).

В Чехии в субботу число заразившихся увеличилось на 39, до 189 человек. Инфекция выявлена во всех ее 14 краях. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Праге. Согласно информации Минздрава, на домашнем карантине там находятся около тысячи граждан.