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Распространение коронавируса нового типа

Несколько сотрудников ИКИ РАН находятся на карантине после поездки в Европу

В пресс-службе уточнили, что отмены визитов иностранных делегаций к настоящему моменту нет

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Ряд сотрудников Института космических исследований (ИКИ) РАН оказались на карантине после посещения европейских стран. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ИКИ.

"Несколько сотрудников института находятся на карантине после возвращения из стран Европы", - отметили в ИКИ.

Сейчас руководители подразделений ознакомлены с распоряжением "о профилактической работе и порядке действий в случае подозрения на заражение коронавирусом", добавили в ИКИ. В то же время в пресс-службе уточнили, что отмены визитов иностранных делегаций к настоящему моменту нет.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились более 140 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 59 случаев заражения инфекцией. В субботу в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.

Ранее в Роскосмосе сообщили ТАСС об ограничении зарубежных командировок сотрудников госкорпорации из-за распространения коронавируса. Как уточнили в пресс-службе, Роскосмос руководствуется постановлением главного государственного санитарного врача от 2 марта "О дополнительных мерах по снижению риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции".

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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