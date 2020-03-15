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Распространение коронавируса нового типа
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Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

Премьер-министр с супругой остаются во дворце Монклоа и постоянно следуют профилактическим мерам, установленным органами здравоохранения
Премьер-министр Испании Педро Санчес с супругой Бегоньей Гомес AP Photo/Alastair Grant, Pool
Описание
Премьер-министр Испании Педро Санчес с супругой Бегоньей Гомес
© AP Photo/Alastair Grant, Pool

МАДРИД, 15 марта. /ТАСС/. Супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба кабинета министров.

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"Анализы, проведенные в последние часы во дворце Монклоа, людям, близким к премьер-министру, дали положительный результат в случае его супруги Бегоньи Гомес, - уточнили в пресс-службе. - Как с Гомес, так и с председателем [правительства] все в порядке, оба остаются во дворце Монклоа и постоянно следуют профилактическим мерам, установленным органами здравоохранения".

В четверг заражение было выявлено у министра по равноправию Ирене Монтеро. После этого тест на коронавирус сдали все члены правительства страны. В результате заболевание обнаружили у министра территориальной политики и государственной службы Каролины Дариас.

В субботу Совет министров Испании одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. По версии Минздрава королевства, к настоящему моменту выявлено более 5,7 тысячи случаев заражения, около 190 человек умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.

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ИспанияРаспространение коронавируса нового типа
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