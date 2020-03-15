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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: Доминикана на месяц приостановила авиасообщение с рядом стран

Авиасообщение приостановлено со всеми странами Европы, Китаем, Республикой Корея и Ираном

ГАВАНА, 15 марта. /ТАСС/. Власти Доминиканской Республики приняли решение приостановить авиасообщение со всеми странами Европы, Китаем, Республикой Корея и Ираном для предотвращения распространения коронавируса нового вида в карибской стране. Об этом в субботу сообщает местная газета Hoy.

По данным издания, указанные меры вступят в силу с понедельника и будут действовать в течение 30 дней. Руководство республики оставляет за собой возможность продлить приостановку авиаперелетов. Также не будет осуществляться прием круизных лайнеров в портах.

Все доминиканские студенты, которые возвратились из-за границы по причине распространения коронавируса в странах обучения, должны оставаться в домашней изоляции в течение 15 дней после прибытия. На данный момент, по данным властей, на территории карибской страны находятся 11 человек, заразившихся коронавирусом.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 120 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 142 тысяч человек, почти 5,4 тысячи умерли.

Теги
Доминиканская РеспубликаРаспространение коронавируса нового типа
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