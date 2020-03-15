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Распространение коронавируса нового типа

Сент-Люсия и Антигуа и Барбуда выявили первые случаи заражения коронавирусом

Отмечается, что обе инфицированные женщины, они прилетели в островные государства из Великобритании на прошлой неделе без симптомов

ГАВАНА, 15 марта. /ТАСС/. Власти Сент-Люсии и Антигуа и Барбуды подтвердили наличие на их территории заразившихся коронавирусом нового вида. Об этом в субботу сообщает агентство EFE.

Отмечается, что обе инфицированные женщины прилетели в островные государства из Великобритании на прошлой неделе без симптомов. На данный момент каждая из них изолирована, их здоровье находится вне опасности.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 120 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 142 тысяч человек, почти 5,4 тысячи умерли.

Теги
Антигуа и БарбудаСент-ЛюсияРаспространение коронавируса нового типа
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