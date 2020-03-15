Из-за коронавируса "Бессмертный полк" в Нью-Йорке может не состояться

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Из-за эпидемии коронавируса и чрезвычайного положения, объявленного президентом США Дональдом Трампом, под вопросом оказалось проведение в Нью-Йорке акции "Бессмертный полк", приуроченной к 75-летию Победы. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал в субботу президент общества "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан.

"Подготовка к акции идет полным ходом, добавляются желающие из новых городов - к маршу хотят присоединиться Гавайи и город Мельбурн штата Флорида. Однако мы столкнулись с большим риском того, что акция может не состояться из-за эпидемии коронавируса, - с сожалением признал Кочан. - Сейчас в Нью-Йорке под запретом оказались все собрания и массовые мероприятия численностью свыше 500 человек, под которые подпадает и "Бессмертный полк", ведь в прошлые годы в нем принимали участие более 2 тысяч человек".

Георгиевская ленточка над США

В связи с этим Кочан призывает города, жители которых обычно приезжали в Нью-Йорк для участия в акции, организовывать небольшие праздничные марши на местах. "Ведь важным является не сам "Бессмертный полк", а то, что мы - потомки ветеранов - помним войну, помним, какой ценой досталась Победа, помним наших предков, которые отдавали свои жизни ради нынешнего мира на земле. Поэтому каждый может взять портрет своего героя и пройтись с ним 9 мая по улицам города, в котором живет. Кроме того, еще более значимым стали бы рассказы и воспоминания о своих дедах-героях, которыми можно делиться друг с другом, на сайте "Бессмертного полка", в социальных сетях и других средствах масс-медиа, - считает он. - Хотя, конечно, мы очень надеемся, что угроза эпидемии пройдет, а марш в Нью-Йорке состоится.

В рамках подготовки к празднованию юбилея Победы 25 апреля, в годовщину Дня встречи на Эльбе, планируется начать акцию "Георгиевская ленточка". "Мы раздадим, в общей сложности, около 20 тысяч ленточек - в основном в тех городах, которые организуют у себя "Бессмертный полк", - пояснил Игорь Кочан. - Самое большое количество - более половины - разбирают, как правило, в Нью-Йорке, где проживают много наших соотечественников. Ленточки мы предлагаем прохожим на улицах, объясняем, какой символ она несет, отдаем их в магазины, учреждения, центры, куда часто приходят русскоязычные американцы и те, кто помнит и отмечает День Победы".

Чествования ветеранов

В дни, когда отмечается Победа, большая Георгиевская лента также облетит и ряд городов, в том числе Сиэтл (штат Вашингтон), Чикаго (Иллинойс), а 9 мая поднимется над Нью-Йорком. Волонтеры также обязательно поздравят ветеранов, подарят им сувениры, праздничные наборы, цветы, а 10 мая для них и блокадников Ленинграда в пригороде Нью-Йорка пройдет большой концерт и пикник с полевой кухней.

Кроме того, 9 и 10 мая в ряде американских городов будут организованы авто- и мотопробеги. "В Нью-Йорке, мы надеемся, под флагом Победы в автоколонне проедут около сотни машин. Такие же колонны будут организованы в Сиэтле, Сан-Франциско (Калифорния) и, возможно, Флориде",- сказал Игорь Кочан.

В 2019 году в США в различных акциях, памятных шествиях и концертах, приуроченных к празднованию Дня Победы, приняли участие свыше 10 тысяч человек. Больше всего соотечественников пришли на марш "Бессмертный полк" и подобные ему памятные шествия, самые массовые из которых состоялись в Нью-Йорке и Вашингтоне (столичный округ Колумбия).

Кроме того, во многих американских городах были организованы концерты для ветеранов и соотечественников. Так, порядка тысячи зрителей посетили 9 мая концерт в Майами (Флорида).

В первый раз акция "Бессмертный полк" состоялась в Соединенных Штатах в 2015 году по инициативе общества "Русская молодежь Америки". Тогда она была организована в трех городах - Нью-Йорке, Сан-Франциско и Орландо (Флорида), собрав в общей сложности несколько сотен человек.