В США местные власти и жители перешли на режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

НЬЮ-РОШЕЛЬ/НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Десятки штатов и тысячи городов США впервые за многие годы столкнулись с нехваткой продуктов питания и средств гигиены, которые жители разбирают про запас в связи с распространением нового коронавируса. В оптовых и розничных магазинах, аптеках, отдельных торговых точках покупатели зачастую видят пустые полки, а владельцы подобных заведений затрудняются ответить, когда удастся преодолеть дефицит: люди сметают товары, как только они появляются на полках. После объявления в пятницу президентом США Дональдом Трампом чрезвычайного положения из-за эпидемии паника среди жителей лишь усилилась, а федеральным и местным властям приходится принимать дополнительные меры, чтобы взять ситуацию под контроль.

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Зона сдерживания Пригород Нью-Йорка Нью-Рошель стал одним из первых в стране эпицентров вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в целях борьбы с распространением инфекции объявил на минувшей неделе о создании в этом районе так называемой зоны сдерживания. Здесь закрыты школы и детские учреждения, людям рекомендовано без особой надобности не выходить на улицу и не посещать массовые мероприятия, часть офисов и предприятий не работает. Как рассказал корреспонденту ТАСС директор социального центра Нью-Рошеля Дэниел Боннет, в город прибыли более 220 сотрудников Национальной гвардии, которые помогают обеспечивать жителей бесплатными наборами продуктов питания, рассчитанными на несколько дней. "Изначально такие наборы были предназначены для тех учеников, которые бесплатно питались в школах и колледжах, а с закрытием учреждений лишились этой возможности, но сейчас каждый житель Нью-Рошеля - одинокий, пожилой человек, ребенок, член многодетной семьи - может получить продукты, - объяснил он. - В последующие дни служащие Нацгвардии, наши сотрудники и добровольцы будут также закупать овощи, фрукты, делать бутерброды и раздавать нуждающимся". Кроме еды, жителям Нью-Рошеля предлагают и бесплатные книги, чтобы было чем заняться дома во время карантина. Учеба и богослужения онлайн В ближайшие дни представители Национальной гвардии начнут принимать меры по дезинфекции мест массового скопления граждан - учреждений, библиотек, социальных центров и школ города. По словам Боннета, в Нью-Рошеле в настоящее время закрываются концертные площадки, а также церкви и религиозные центры, которые переходят на проведение мероприятий и богослужений в онлайн-режиме. "В настоящее время люди испытывают страх, пребывают в некоторой панике, но, думаю, в считанные дни все успокоятся, - уверен представитель местных властей. - Число заразившихся все еще растет, но мы осуществляем жесткий контроль, мониторинг и принимаем все меры, чтобы люди имели возможность получать медицинскую помощь, тесты и продукты питания вовремя".

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Школы штата Нью-Йорк и многих других регионов также перешли на обучение в онлайн-режиме. Учителя находятся в постоянном контакте с родителями и школьниками с помощью электронных средств связи, дают домашние задания, ссылки на ресурсы с тестами и контрольными работами, проверяют результаты. На такой же режим работы в целях предотвращения распространения вируса среди сотрудников и их детей частично перешла и школа при постоянном представительстве России при ООН. Гречка, антисептики и алкоголь Дефицит продуктов питания и средств гигиены наблюдается во всех американских штатах. "Туалетной бумаги и антисептиков у нас нет, люди мгновенно раскупают замороженные морепродукты, мясо, воду, хлеб, памперсы и даже мыло. Быстро заканчиваются все препараты с витамином С, - признался в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель торгового подразделения одной из крупнейших в Нью-Йорке оптовых сетей. - В ближайшие дни мы ожидаем несколько грузовиков с новыми поставками, которые, надеюсь, наконец, удовлетворят спрос наших покупателей, но пока надежды небольшие".

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Те учреждения, которые продолжают работать, столкнулись с нехваткой антисептиков, просят сотрудников и родителей учеников помочь в создании необходимых запасов. Однако в большинстве аптек средств дезинфекции не найти, и американцы учатся делать их дома самостоятельно. "Берем спирт, гель "Алоэ" и смешиваем в пропорции два к одному, добавляем эфирное масло или несколько капель духов, все тщательно перемешиваем, - рассказала корреспонденту ТАСС продавец магазина бытовых товаров. - Полученное средство разливаем в небольшие бутылочки, которые можно брать с собой на работу, в школу, пользоваться дома, хранить в машине, раздавать друзьям и коллегам. Рецепт антисептика я вывесила в магазине, а ингредиенты и пустые бутылочки у нас всегда в наличии". Американцы, столкнувшись с угрозой карантина, пытаются в эти выходные дни пополнить необходимые запасы: с полок пропали не только туалетная бумага, средства дезинфекции, влажные салфетки, но и крупы, консервы, овощи. Менеджер Надя Скеджелл из штата Коннектикут в разговоре с корреспондентом ТАСС сообщила, что как только пошли разговоры об эпидемии, она "на всякий случай сразу купила рис, замороженные овощи, мясо, еду для кошек и собаки". "Я боюсь, что людям скоро запретят выходить на улицу и закроют все магазины, или все будет дороже в 15-20 раз, а запасы позволят продержаться неделю - две дома, если такое случится", - отметила Скеджелл.