Учителя Нью-Йорка готовятся к забастовкам, требуя закрыть школы из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Учителя большинства школ Нью-Йорка призывают коллег к особому виду забастовки - "массовому невыходу на работу из-за болезни" в ответ на отказ мэра города Билла де Блазио закрыть государственные школы на карантин. Об этом в субботу пишет газета New York Post.

Педагоги подписывают петиции, объединяются в социальных сетях и требуют от профсоюзов принять решительные меры, чтобы защитить от распространения вируса семьи преподавателей и учеников. Руководитель одного из подразделения городского профсоюза учителей уже обвинил мэра в игнорировании заявления, что продолжение учебного процесса в школах мегаполиса подвергает большому риску как учащихся, так и персонал.

Мнение учителя

В разговоре с корреспондентом ТАСС преподаватель дополнительного образования одной из государственных школ Нью-Йорка Виктория Вайсман заметила, что "многие частные учебные заведения в районе уже находятся на карантине в течение недели, однако, учитывая, что огромное количество учеников государственных школ продолжают учебный процесс, эти меры не могут принести должного эффекта". "Несмотря на то, что симптомы вируса у самих детей не выражены, они зачастую являются переносчиками заболевания, подвергая огромному риску как их собственных пожилых родственников, так и родителей, бабушек и дедушек учителей, сотрудников школ", - считает она.

Вместе с тем, по словам Вайсман, руководство большинства государственных школ уже подготовилось к возможному закрытию - на минувшей неделе ученики получили специальные папки с домашними заданиями, ссылками на интернет-ресурсы, с помощью которых можно было бы продолжать учебу на дому.

Каскадный эффект

Многие дети и преподаватели, не дожидаясь официального закрытия школ, самостоятельно приняли решение не посещать образовательные учреждения. По данным New York Post, почти 4 процента всех учителей города не вышли на прошлой неделе на работу, а посещаемость учеников снизилась за неделю на треть - до 68 процентов.

По информации издания, одна из основных причин, почему до сих пор власти не приняли решения о закрытии школ в Нью-Йорке - тот факт, что ученики из многих малообеспеченных семей города получают в учебных заведениях бесплатные завтраки и обеды. Кроме того, городские власти опасаются так называемого каскадного эффекта. Родителям, работающим в сфере образования и транспорта, придется остаться дома со своими детьми и в этих сферах может наступить коллапс.

Кроме того, сотни тысяч подростков, чьи родители все-таки выйдут на работу, останутся без присмотра и могут попасть в беду.

Ситуация с вирусом в Нью-Йорке

По состоянию на субботу в штате Нью-Йорк зафиксировано два летальных исхода от осложнений, связанных с коронавирусом. В пятницу умерла 82-летняя женщина, а в субботу - 64-летний житель округа Рокленд (пригород Нью-Йорка), передает CBS.

В настоящее время в Нью-Йорке официально диагностированы 524 случая заболевания коронавирусом, хотя реальное число заболевших, по данным местных властей, может быть в разы больше.