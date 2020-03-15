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Распространение коронавируса нового типа

Не время для вечеринок. Страны продолжают вводить запреты из-за коронавируса

Число стран, откуда пришли сообщения о первых случаях заражения, приблизилось к 130
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© AP Photo/Emrah Gurel

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Пандемия коронавируса в мире продолжает влиять на все сферы жизни людей. Все больше государств запрещают иностранцам въезжать на свою территорию, ограничивается работа общественного транспорта, закрываются кафе, кинотеатры, клубы и даже пляжи.

Число стран, откуда пришли сообщения о первых случаях заражения, приблизилось к 130. За сутки список пополнили четыре африканских государства - Намибия, Республика Конго, Руанда и ЦАР, два островных государства Карибского бассейна - Сент-Люсия и Антигуа и Барбуда, а также расположенная у восточных берегов Африки Республика Сейшельские Острова. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на утро воскресенья, в мире заразились 142649 человек, умерли 5393.

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В Китае вспышка продолжает идти на спад: в воскресенье Государственный комитет по делам здравоохранения отчитался о 20 новых случаях инфицирования. Количество летальных случаев за сутки увеличилось на 10, 1370 человек вылечены и выписаны из больниц. Общее число заболевших в Китае достигло 80844 человек, выздоровели 66911, умерли 3199.

В Европе ситуация противоположная: в одной только Испании количество случаев заражения за сутки выросло на 1,5 тыс., до 5,7 тыс. Число летальных исходов в стране приближается к 200. Властям королевства пришлось последовать примеру Италии и ограничить передвижение жителей по стране, запрет будет действовать в течение 15 дней. В самой Италии, ставшей эпицентром вспышки коронавируса в Европе, умер уже 1441 человек (175 за последние сутки), число инфицированных достигло 17750 (2795 за сутки).

Стремительно набирает обороты распространение вируса в США, где 13 марта был введен общенациональный режим чрезвычайной ситуации. По данным телекомпании CNN, количество случаев заражения возросло в стране до 2795, умерли 57 человек. Днем ранее в США насчитывалось 2,2 тыс. случаев заболевания и 49 летальных исходов.

В России число подтвержденных случаев увеличилось с 45 до 59. В субботу в стране создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.

Не время для туризма

Страны по всему миру продолжают закрывать государственные границы, чтобы не допустить распространения инфекции на своей территории. В частности, перекрыла все границы и запретила въезд иностранцам Польша: особый режим будет действовать до 24 марта.

Закрыла въезд для иностранцев и Литва. Исключение делается для тех, у кого есть вид на жительство или разрешение на работу. Кроме того, эта балтийская республика восстановила контроль на границе с Польшей и Латвией, то есть на внутренних границах Евросоюза. Ограничительная мера пока не коснется грузового автотранспорта.

Норвегия закроет с 16 марта порты и аэропорты и введет усиленный погранконтроль: в стране зафиксированы уже 907 случаев заражения коронавирусом и два летальных исхода.

Закрывает государственную границу Эквадор. Президент страны Ленин Морено сообщил в субботу о том, что с 16 марта устанавливается запрет на въезд иностранцев, а с 17 марта - эквадорцев и резидентов страны. Часть пограничных пунктов закрывает с понедельника Парагвай.

"Больше не будет ресторанов"

Во Франции с 15 марта из-за коронавируса будут закрыты рестораны, кинотеатры и ночные клубы. Принятые меры пока не коснутся работы общественного транспорта, однако власти призывают граждан страны "максимально ограничить передвижение". Правительство республики пошло на такой шаг в связи с тем, что число заразившихся за последние 72 часа увеличилось вдвое, составив 4,5 тыс. С начала вспышки во Франции умер 91 человек.

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При этом в граничащей с Италией Словении работу общественного транспорта прекратят - с понедельника не будут ходить автобусы и поезда. Власти этой страны также намерены в ближайшее время закрыть все бары, рестораны и другие общественные места, посещение которых не является жизненной необходимостью.

В Сербии решение о введении чрезвычайного положения будет принято 16 марта: Минобороны республики в субботу направило президенту Александару Вучичу соответствующий запрос. Ранее он не исключил возможность такого развития событий. "Но вы понимаете, что это значит: с этой секунды больше не будет кафе, баров, ресторанов, армия на улице, на границах и так далее", - добавил президент.

Большинство магазинов и кафе закрылись и в Чехии, а в Греции вступил в силу запрет на посещение общественных пляжей. Несмотря на то, что купальный сезон начнется только в мае, сюда в любое время года приходят сотни людей, чтобы полюбоваться морем и поесть морепродукты.

Выборы подождут

Ограничения затрагивают не только свободу передвижения: инфекция вносит коррективы и в работу демократических институтов. Так, президент Сирии Башар Асад подписал указ о переносе парламентских выборов с 13 апреля на 20 мая "в рамках реализации мер по противодействию распространению коронавируса нового типа".

Проведение первичных выборов (праймериз) в американском штате Джорджия перенесено с 24 марта на 19 мая. Накануне та же участь постигла праймериз в Луизиане, которые отложены до июня. Национальный съезд Демократической партии, на котором будет названо имя соперника Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах, должен пройти 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), как и планировалось.

Сам президент США здоров. Как сообщил его лечащий врач Шон Конли, результаты теста на наличие у Трампа коронавируса оказались отрицательными. Через неделю после ужина с бразильской делегацией в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида у президента "по-прежнему нет симптомов заболевания", подчеркнул Конли. Ранее стало известно, что у главы пресс-службы президента Бразилии, который входил в состав делегации, выявлены симптомы респираторного заболевания, которое, как выяснилось позднее, было вызвано коронавирусом.

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При этом премьер-министру Испании Педро Санчесу ближайшие две недели, очевидно, придется провести в изоляции - его супруга Бегонья Гомес заразилась коронавирусом. Оба остаются во дворце Монклоа (официальная резиденция премьера) и следуют профилактическим мерам, сообщила пресс-служба правительства.

Влияние на экологию

В Италии набирает обороты акция, которая призвана продемонстрировать сплоченность народа, физически разобщенного из-за опасности распространения коронавируса. В пятницу в миллионах итальянских домов ровно в 18:00 (20:00 мск) прозвучал национальный гимн, в субботу акция продолжилась одновременным включением песни Azzurro в исполнении Адриано Челентано. Всем желающим предлагается выйти к открытым окнам и на балконы и петь хором.

Пока итальянцы поют песни из окон, Европейское космическое агентство отмечает снижение степени загрязненности атмосферы в Италии. По данным, полученным со спутника Sentinel-5P, это сокращение "особенно заметно в Северной Италии, что совпадает с введением властями страны мер для предотвращения распространения коронавируса".

Как указали в организации, в определенной степени на уменьшение объемов загрязнения повлияло "снижение трафика и промышленной активности".

Теги
СШАИспанияИталияРоссияКитайТрамп, ДональдСанчес, ПедроРаспространение коронавируса нового типа
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