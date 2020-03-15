Не время для вечеринок. Страны продолжают вводить запреты из-за коронавируса

Число стран, откуда пришли сообщения о первых случаях заражения, приблизилось к 130. За сутки список пополнили четыре африканских государства - Намибия, Республика Конго, Руанда и ЦАР, два островных государства Карибского бассейна - Сент-Люсия и Антигуа и Барбуда, а также расположенная у восточных берегов Африки Республика Сейшельские Острова. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на утро воскресенья, в мире заразились 142649 человек, умерли 5393.

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Пандемия коронавируса в мире продолжает влиять на все сферы жизни людей. Все больше государств запрещают иностранцам въезжать на свою территорию, ограничивается работа общественного транспорта, закрываются кафе, кинотеатры, клубы и даже пляжи.

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В Китае вспышка продолжает идти на спад: в воскресенье Государственный комитет по делам здравоохранения отчитался о 20 новых случаях инфицирования. Количество летальных случаев за сутки увеличилось на 10, 1370 человек вылечены и выписаны из больниц. Общее число заболевших в Китае достигло 80844 человек, выздоровели 66911, умерли 3199.

В Европе ситуация противоположная: в одной только Испании количество случаев заражения за сутки выросло на 1,5 тыс., до 5,7 тыс. Число летальных исходов в стране приближается к 200. Властям королевства пришлось последовать примеру Италии и ограничить передвижение жителей по стране, запрет будет действовать в течение 15 дней. В самой Италии, ставшей эпицентром вспышки коронавируса в Европе, умер уже 1441 человек (175 за последние сутки), число инфицированных достигло 17750 (2795 за сутки).

Стремительно набирает обороты распространение вируса в США, где 13 марта был введен общенациональный режим чрезвычайной ситуации. По данным телекомпании CNN, количество случаев заражения возросло в стране до 2795, умерли 57 человек. Днем ранее в США насчитывалось 2,2 тыс. случаев заболевания и 49 летальных исходов.

В России число подтвержденных случаев увеличилось с 45 до 59. В субботу в стране создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.

Не время для туризма

Страны по всему миру продолжают закрывать государственные границы, чтобы не допустить распространения инфекции на своей территории. В частности, перекрыла все границы и запретила въезд иностранцам Польша: особый режим будет действовать до 24 марта.

Закрыла въезд для иностранцев и Литва. Исключение делается для тех, у кого есть вид на жительство или разрешение на работу. Кроме того, эта балтийская республика восстановила контроль на границе с Польшей и Латвией, то есть на внутренних границах Евросоюза. Ограничительная мера пока не коснется грузового автотранспорта.

Норвегия закроет с 16 марта порты и аэропорты и введет усиленный погранконтроль: в стране зафиксированы уже 907 случаев заражения коронавирусом и два летальных исхода.

Закрывает государственную границу Эквадор. Президент страны Ленин Морено сообщил в субботу о том, что с 16 марта устанавливается запрет на въезд иностранцев, а с 17 марта - эквадорцев и резидентов страны. Часть пограничных пунктов закрывает с понедельника Парагвай.

"Больше не будет ресторанов"

Во Франции с 15 марта из-за коронавируса будут закрыты рестораны, кинотеатры и ночные клубы. Принятые меры пока не коснутся работы общественного транспорта, однако власти призывают граждан страны "максимально ограничить передвижение". Правительство республики пошло на такой шаг в связи с тем, что число заразившихся за последние 72 часа увеличилось вдвое, составив 4,5 тыс. С начала вспышки во Франции умер 91 человек.