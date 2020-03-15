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Почти 400 осетров погибли в рыбоводном хозяйстве в Бурятии

Природоохранная прокуратура проводит проверку по факту гибели краснокнижной рыбы

ВЛАДИВОСТОК, 15 марта. /ТАСС/. Факт массовой гибели краснокнижного байкальского осетра зафиксировали в Гусиноозерском осетровом рыбоводном хозяйстве в Республике Бурятия. Установление причин массовой гибели краснокнижных особей взял под личный контроль Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор.

"Природоохранной прокуратурой организована проверка по факту массовой гибели байкальского осетра. Так, в Гусиноозерском осетровом рыбоводном хозяйстве погибло 384 особи осетра общей массой 192 кг. Для выяснения причин проведены необходимые исследования, взяты пробы воды, корма. Согласно предварительным данным, имеются признаки герпесвирусной болезни рыбы", - сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что проверочные мероприятия продолжаются.

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