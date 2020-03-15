В Узбекистане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

ТАСС, 15 марта. Первый случай заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, зарегистрирован в воскресенье в Узбекистане. Об этом говорится в заявлении Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при министерстве здравоохранения страны.

"Жизнь не будет прежней в обозримом будущем".

"Жизнь не будет прежней в обозримом будущем". Мировые СМИ — о распространении коронавируса

"15 марта в 06:00 по местному времени (04:00 мск) в лаборатории Института вирусологии у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, был выявлен [вирус, вызывающий] COVID-19", - говорится в сообщении.

Узбекские медики добавили, что в настоящее время принимаются меры по противодействию дальнейшему распространению в стране коронавируса нового типа.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 142 тыс. человек, почти 5,4 тыс. умерли. В России зарегистрировано 59 случаев инфицирования. В субботу в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.