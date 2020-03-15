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WWF России призывает перейти на экологичное топливо для спасения животных в Арктике

По мнению представителей фонда, использование флотского мазута и судового остаточного топлива наносит неисправимый вред морским экосистемам, в том числе тюленям

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Всемирный фонд дикой природы (WWF) России призывает перевести суда в Арктике на сжиженный природный газ. По мнению представителей фонда, использование флотского мазута и судового остаточного топлива наносит неисправимый вред морским экосистемам, в том числе тюленям, День защиты которых отмечается 15 марта.

"Арктика - крайне уязвимая экосистема, от состояния которой зависит благополучие людей и природы не только этого региона. Из-за активного развития Северного морского пути возрастает нагрузка на экосистему от судоходства. Сейчас 75 % арктических судов использует самое грязное судовое топливо - флотский мазут или СОТ (судовое остаточное топливо). При аварийном разливе мазут наносит непоправимый вред коренным народам Арктики и морским экосистемам: гибнут птицы, рыбы, звери", - заявил ТАСС руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников.

По его словам, переход с флотского мазута на более экологичный сжиженный природный газ является важным шагом для региона как в части снижения экологических рисков и воздействия на окружающую среду, так и в вопросе ускорения экономического развития региона.

Международный день защиты тюленей, или День белька - детеныша гренландского тюленя, проводится ежегодно 15 марта. Его инициатором выступил Международный фонд защиты животных (IFAW; International Fund for Animal Welfare), основанный в 1969 году с главной целью - остановить жестокий промысел тюленей. С середины 2000-х годов день отмечается в большинстве стран мира, в том числе в России.

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