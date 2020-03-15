Из больницы в Москве выписали более 50 контактировавших с заразившимися коронавирусом

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Более 50 человек, контактировавших с заразившимися новой коронавирусной инфекцией, выписаны из больничного комплекса в Коммунарке в Москве, сообщил журналистам в воскресенье главный врач больницы Денис Проценко.

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"В эти выходные мы выписали 52 человека, все они прошли наблюдение в течение 14 дней, с отрицательными анализами на коронавирус мы их выписали", - сказал Проценко.

Он пояснил, что все прошедшие наблюдение - это лица, контактировавшие с заболевшими или имевшие легкие симптомы ОРВИ по возвращении из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. На протяжении нескольких недель им оказывался комплекс лечебно-диагностических мероприятий. В настоящий момент все из них полностью здоровы.

5 марта в Москве перевели в режим повышенной готовности поликлиники, больницы, комплекс жилищно-коммунального хозяйства, транспортный комплекс и другие службы города. Тем, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом. Власти Москвы признали распространение новой коронавирусной инфекции чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством.

Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 45 до 59 за прошедшие сутки. В том числе девять новых случаев инфекции было подтверждено в Москве. Таким образом в столице число заражений составляет 33.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 142 тыс. человек, почти 5,4 тыс. умерли. В субботу в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.