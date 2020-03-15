Эстония вводит запрет на въезд иностранцев из-за коронавируса с 17 марта

ТАЛЛИН, 15 марта. /ТАСС/. Эстония с 17 марта восстанавливает пограничный контроль и вводит запрет на въезд иностранцев. Об этом сообщил в воскресенье премьер-министр республики Юри Ратас.

"Для предотвращения распространения коронавируса временно восстанавливается пограничный контроль", - написал он на своей странице в Facebook,

"В Эстонию в дальнейшем смогут въехать только граждане Эстонии и жители страны, имеющие вид на жительство или разрешение на проживание, например, обладатели серых паспортов, - добавил он. - А также те иностранцы и иностранные граждане, члены семьи которых живут в Эстонии. Для всех прибывающих обязателен двухнедельный карантин".

Ратас отметил, что в страну будет допущен транспорт, осуществляющий международные грузовые перевозки (в том числе продуктов, медикаментов, топлива). Иностранцы смогут использовать Эстонию в качестве транзитного коридора, чтобы попасть в свою страну, если у них нет симптомов коронавируса нового типа.

Как указал Юри Ратас, пограничный контроль включает в себя проверку документов и наличия симптомов болезни. Эти временные ограничения на пересечение границы вводятся до того момента, пока не будут изменены. Необходимость их продления будет пересматриваться каждые две недели.

Правительство Эстонии призвало также своих жителей не ездить в другие страны, поскольку там можно попасть в карантин.

Коронавирус в Эстонии

К вечеру субботы общее число зараженных в Эстонии достигло 115 человек. За 13 марта в стране выявили 68 новых заболевших. Первый случай заражения коронавирусом нового типа в стране был зафиксирован 27 февраля. По сообщениям местных СМИ, первый заразившийся уже полностью выздоровел.

В пятницу, 13 марта, правительство Эстонии ввело чрезвычайное положение в связи с пандемией заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Все публичные собрания будут запрещены, школы с 16 марта перейдут на удаленное и домашнее обучение, работа кружков по интересам и секций будет приостановлена.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 142 тыс. человек, почти 5,4 тыс. умерли. В России зарегистрировано 59 случаев инфицирования. В субботу в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.