В Южной Корее два региона объявлены особыми зонами бедствия из-за коронавируса

СЕУЛ, 15 марта. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин объявил город Тэгу и соседнюю провинцию Кёнсан-Пукто особыми зонами бедствия. Как сообщила администрация лидера страны, соответствующее распоряжение было подписано им в воскресенье.

Данный шаг позволит правительству упростить процедуру выделения средств для борьбы с коронавирусом нового типа, а также предоставлять различные виды компенсации пострадавшим. Более 90% всех случаев заражения в стране приходится именно на эти регионы. Это первый раз в истории, когда в Республике Корея особая зона бедствия введена из-за вспышки заболевания, а не из-за природного катаклизма.

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в стране в воскресенье возросло на 76 и достигло 8162. Общее число летальных исходов составило 75.