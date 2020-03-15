В ВОЗ объяснили высокую смертность от коронавируса в Италии

ТАСС, 15 марта. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович объяснила высокое число смертей в Италии от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, тем, что такую эпидемию невозможно своевременно распознать. Об этом она рассказала в опубликованном в воскресенье интервью изданию РБК .

"Там, видимо, сразу заболело очень много людей, но как это случилось, непонятно, в настоящий момент ведутся исследования совместно с экспертами, - заявила Вуйнович, комментируя ситуацию со вспышкой коронавируса нового типа в Италии, где, по последним данным, умерли более 1,4 тыс. человек. - Люди могли просто не понимать, что они больны, не знать о симптомах и о том, куда с ними надо обращаться". Кроме того, высокая смертность отмечается у людей пожилого возраста, что также объясняет указанное число смертей в Италии, добавила Вуйнович.

Представитель ВОЗ заявила, что пока нельзя говорить о достижении пика распространения коронавируса на территории Итальянской Республики.

Первая локальная вспышка коронавируса в Италии была выявлена 21 февраля. Согласно последним данным, в стране жертвами вызываемого вирусом заболевания и его побочных эффектов стали свыше 1,4 тыс. человек. К настоящему моменту в республике инфицированы более 17,7 тыс. человек, всего с начала вспышки выявлено более 21,1 тыс. случаев заражения. На территории всей страны действует карантин, запрещено передвижение населения без веских причин, закрыты все учебные учреждения, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны и бары, спортивные и развлекательные заведения, запрещен въезд туристов.

11 марта ВОЗ признала распространение коронавируса, случаи инфицирования которым зафиксированы более чем в 120 странах, пандемией.