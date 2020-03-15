Новых случаев заражения коронавирусом в России на утро 15 марта не выявлено

"За период мониторинга зарегистрировано 1953 заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Всего в России зарегистрировано 59 случаев коронавирусной инфекции, из них два - у граждан КНР, 56 - у граждан России, вернувшихся из-за рубежа, один - у гражданина Италии. Двое китайцев, четверо россиян (в том числе трое, эвакуированные ранее из Японии с круизного лайнера Diamond Princess) выписаны после выздоровления.

Здоровые граждане, не имеющие возможности проживать отдельно, на время инкубационного периода находятся в 126 медучреждениях в субъектах России на более, чем 8,5 тыс. мест, там размещены 82 человека. Всего в РФ предусмотрено 398 таких обсерваторов, вмещающих более 24,8 человек. Кроме того, с 31 декабря было досмотрено 392,9 тыс. прибывших из Китая, у 138 из них были выявлены признаки инфекционных болезней. С 1 марта досмотр прошли 30,3 тыс. человек, приехавшие из Италии (выявлено 45 человек с признаками инфекционных заболеваний), а также 12,7 тыс. - из Южной Кореи (выявлено 13), 4,1 тыс. - из Ирана (выявлено четверо). По данным на субботу, под контролем остаются 14,7 тыс. граждан.

Отмечается, что по состоянию на среду было проведено более 104,8 тыс. тестов на наличие нового коронавируса у людей, прибывших из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 142 тыс. человек, почти 5,4 тыс. умерли.