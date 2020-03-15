{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Австрия приостановит авиасообщение с Россией, Украиной, Нидерландами и Великобританией

Описание
© AP Photo/Ronald Zak

ВЕНА, 15 марта. /ТАСС/. Австрия закроет въезд и прекратит авиасообщение с Великобританией, Нидерландами, Украиной и Россией для борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом заявил в воскресенье канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Чтобы прекратить дальнейший ввоз вируса из-за границы, будут ужесточены правила въезда. В будущем будет запрещен въезд туристам напрямую из Великобритании, Нидерландов, России и Украины. Будет прекращено авиасообщение с этими странами", - сказал Курц на заседании Национального совета Австрии (нижняя палата парламента).

Теги
АвстрияУкраинаВеликобританияНидерландыРоссияКурц, СебастьянРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Австрии число заразившихся коронавирусом возросло за сутки до 800
Выздоровели шесть человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС