Австрия приостановит авиасообщение с Россией, Украиной, Нидерландами и Великобританией

ВЕНА, 15 марта. /ТАСС/. Австрия закроет въезд и прекратит авиасообщение с Великобританией, Нидерландами, Украиной и Россией для борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом заявил в воскресенье канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Чтобы прекратить дальнейший ввоз вируса из-за границы, будут ужесточены правила въезда. В будущем будет запрещен въезд туристам напрямую из Великобритании, Нидерландов, России и Украины. Будет прекращено авиасообщение с этими странами", - сказал Курц на заседании Национального совета Австрии (нижняя палата парламента).