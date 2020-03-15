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В Минздраве рассказали о последствиях употребления алкоголя при гриппе

Алкоголь действует на сердечно-сосудистую систему, вызывает тахикардию и повышение артериального давления, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина
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© Сергей Петров/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Употребление алкоголя при симптомах гриппа или простуды негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, в частности, может спровоцировать тахикардию или аритмию. Об этом напомнила в воскресенье главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

"Ни в коем случае при простуде и гриппе не употребляйте алкоголь, тем более не лечитесь им. Во-первых, алкоголь действует на сердечно-сосудистую систему, вызывает тахикардию и повышение артериального давления. Нередко прием даже небольших доз алкоголя может привести к тахикардии и аритмии, что может иметь очень печальные последствия", - сказала Драпкина, слова которой приводит пресс-служба Минздрава.

Кроме того, употребление алкоголя снижает количество различных нутриентов в организме, в частности, таких как витамин b12, а также ослабляет иммунитет.

"Совет врача и профессионала - не употребляйте алкоголь во время простуды и не возлагайте больших надежд на алкоголь как на лечебное средство. Обязательно, при возникновении каких- либо симптомов, обратитесь к врачу. Только врач сможет разобраться в ситуации и назначит правильное лечение", - заключила Драпкина.

 

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