В Австрии число заразившихся коронавирусом возросло за сутки до 800

ВЕНА, 15 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии увеличилось за сутки с 655 до 800, шесть человек выздоровели, один умер. Об этом сообщило в воскресенье Министерство социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии в сводке на 08:00 (10:00 мск).

На наличие вируса в Австрии было проверено 8,1 тыс. человек. Случаи инфицирования зафиксированы во всех девяти австрийских регионах.

Австрийские власти для минимизации распространения коронавируса запретили до апреля проведение крупных массовых мероприятий. Администрации центральных музеев, театров, кино, выставок, концертов, ночных клубов и спортивных событий объявили, в соответствии с указом правительства, о закрытии площадок до 3 апреля. Занятия во всех высших учебных заведениях, школах и детских садах переводятся на удаленный режим до 12 апреля.

Кроме того, с 16 марта Австрия закрывает торговые точки, за исключением продуктовых магазинов, аптек и заправок, ограничивает время работы ресторанов до 15:00.