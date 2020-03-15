{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Власти Калининграда рассказали о состоянии госпитализированных с коронавирусом

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, все три госпитализированные женщины в стабильном состоянии

КАЛИНИНГРАД, 15 марта. /ТАСС/. Состояние трех женщин, заразившихся новым коронавирусом и госпитализированных в Калининграде, не вызывает опасений. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

На эту тему
Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

"Состояние всех трех женщин стабильное и никаких опасений не вызывает. Женщины остаются под наблюдением медиков", - сказал Лысков.

Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 8 марта у женщины, вернувшейся в область из туристической поездки в Италию. Затем инфекция была подтверждена у ее матери в условиях стационара. Сообщение о третьей заразившейся появилось в субботу. Вирус выявлен у женщины, которая вернулась в область после поездки в Берлин, где отдыхала с 6 по 9 марта.

Все заболевшие изолированы в лечебном учреждении в Калининграде.

Меры по борьбе с распространением коронавируса

По данным областных властей, к настоящему времени в области проведено 555 обследований для выявления случаев заражения новым коронавирусом, 88 человек находятся под медицинским наблюдением на дому, в специальном учреждении и в организациях здравоохранения.

С 17 марта для предотвращения распространения инфекции в области вводится режим повышенной готовности. Всем вернувшимся в регион из-за границы в течение последних 14 дней предписано обратиться на "горячую линию" по номеру 112, сообщить страну, из которой они прибыли, рассказать о своем состоянии и обозначить точное место нахождения. До 30 апреля отменяются массовые, деловые, культурные и развлекательные мероприятия, где количество участников превышает в помещении 300 человек, на открытом воздухе - 600 человек. Владельцев отелей призвали сообщать областным властям и в региональное управление Роспотребнадзора о случаях бронирования мест иностранцами.

С 13 марта введен запрет на зарубежные поездки для чиновников всех уровней, ограничены поездки организованных групп детей за рубеж. С 15 марта прекращен пропуск граждан через границу области с Польшей. Польская авиакомпания LOT, которая была единственной, выполнявшей полеты из Калининграда в Европу, отменила на неопределенный период рейсы Калининград - Варшава.

Как подчеркнули в пресс-службе областного правительства, на транспортировку грузов в регион через границы Польши и Литвы ограничения не распространяются, "дефицита продуктов и товаров не ожидается". Также нет ограничений на транзит пассажирских поездов, следующих в Калининград через территорию Литвы, добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияКалининградская областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Узбекистане после первого случая заражения коронавирусом отменили празднование Навруза
Также в стране закрывают детсады, школы и вузы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС