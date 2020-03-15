Власти Калининграда рассказали о состоянии госпитализированных с коронавирусом

КАЛИНИНГРАД, 15 марта. /ТАСС/. Состояние трех женщин, заразившихся новым коронавирусом и госпитализированных в Калининграде, не вызывает опасений. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

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"Состояние всех трех женщин стабильное и никаких опасений не вызывает. Женщины остаются под наблюдением медиков", - сказал Лысков.

Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 8 марта у женщины, вернувшейся в область из туристической поездки в Италию. Затем инфекция была подтверждена у ее матери в условиях стационара. Сообщение о третьей заразившейся появилось в субботу. Вирус выявлен у женщины, которая вернулась в область после поездки в Берлин, где отдыхала с 6 по 9 марта.

Все заболевшие изолированы в лечебном учреждении в Калининграде.

Меры по борьбе с распространением коронавируса

По данным областных властей, к настоящему времени в области проведено 555 обследований для выявления случаев заражения новым коронавирусом, 88 человек находятся под медицинским наблюдением на дому, в специальном учреждении и в организациях здравоохранения.

С 17 марта для предотвращения распространения инфекции в области вводится режим повышенной готовности. Всем вернувшимся в регион из-за границы в течение последних 14 дней предписано обратиться на "горячую линию" по номеру 112, сообщить страну, из которой они прибыли, рассказать о своем состоянии и обозначить точное место нахождения. До 30 апреля отменяются массовые, деловые, культурные и развлекательные мероприятия, где количество участников превышает в помещении 300 человек, на открытом воздухе - 600 человек. Владельцев отелей призвали сообщать областным властям и в региональное управление Роспотребнадзора о случаях бронирования мест иностранцами.

С 13 марта введен запрет на зарубежные поездки для чиновников всех уровней, ограничены поездки организованных групп детей за рубеж. С 15 марта прекращен пропуск граждан через границу области с Польшей. Польская авиакомпания LOT, которая была единственной, выполнявшей полеты из Калининграда в Европу, отменила на неопределенный период рейсы Калининград - Варшава.

Как подчеркнули в пресс-службе областного правительства, на транспортировку грузов в регион через границы Польши и Литвы ограничения не распространяются, "дефицита продуктов и товаров не ожидается". Также нет ограничений на транзит пассажирских поездов, следующих в Калининград через территорию Литвы, добавили в пресс-службе.