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Распространение коронавируса нового типа

Минздрав Белоруссии не считает закрытие границ эффективной мерой против коронавируса

Кроме того, в ведомстве считают нецелесообразным объявление карантина в стране

МИНСК, 15 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Белоруссии считает, что закрытие границы страны не является эффективной мерой борьбы против коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном в воскресенье в связи с критикой в обществе действий белорусских государственных органов по предотвращению распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19).

В настоящее время въезд иностранцам запретили все государства - соседи Белоруссии, кроме России. В республике нет ограничений на въезд, однако часть международных рейсов отменяется из-за запретов других стран.

"В последнее время в социальных сетях и блогосфере возникают панические настроения и критика действий либо, как многие считают, бездействий Минздрава по ряду вопросов. В связи с этим министерство считает необходимым задать нашим оппонентам следующие вопросы: каким образом закрытие границы Республики Беларусь способно гарантированно предотвратить завоз коронавирусной инфекции в нашу страну? Если ни одно государство мира, которое применило данную меру, не запретило въезд своим гражданам, потому что это невозможно технически и неправильно морально-этически", - говорится в сообщении пресс-службы. В Минздраве обратили внимание на то, что к настоящему времени из восьми завозных случаев коронавирусной инфекции в Белоруссии семь было выявлено именно у белорусских граждан, которые вернулись из-за границы.

Еще одним обсуждаемым вопросом в республике является закрытие детских садов и школ. В настоящее время карантин в Белоруссии не объявлен, Минздрав считает это нецелесообразным. "Какой эффект ожидается от закрытия детских садов и начальной школы? Если уже хорошо известно, что дети болеют [COVID-19] гораздо реже. А летальных исходов не было выявлено вообще ни одного", - отметили в пресс-службе.

Что касается инфицированных коронавирусом пациентов в Белоруссии, то в ведомстве отметили, что все они, за исключением одного, который поздно обратился к врачу (его состояние оценивается как средней степени тяжести с положительной динамикой), находятся в удовлетворительном состоянии.

В Белоруссии коронавирус выявлен у 27 граждан, из них первые трое выписаны из больницы. Кроме того, у пятерых студентов одного из вузов предварительный тест дал положительный результат на наличие коронавируса, проводится уточняющая диагностика.

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БелоруссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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