Все французские горные курорты прекращают свою работу из-за коронавируса

"Горнолыжный сезон во Франции будет завершен в воскресенье. Каждый оператор объектов получил минувшей ночью соответствующие указания от своей вышестоящей управляющей структуры. Как профессионалам отрасли, так и отдыхающим, всем нам необходимо осознавать серьезность нынешней ситуации", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter организации.

Французские горные курорты приняли решение о прекращении работы значительно позже аналогичных объектов в Швейцарии, Италии и Австрии. В субботу премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил о закрытии на неопределенный срок из-за коронавируса всех ресторанов, кафе, кинотеатров и музеев страны. Запрещены также все общественные мероприятия численностью более 100 человек, отменены службы в церквях.

Как сообщил Agence France-Presse директор профессиональной ассоциации France Montagnes Жан-Марк Силва, "вынужденное закрытие является тяжелым ударом по всей отрасли". "Мы не ожидали этого и не готовились к этому", - добавил он. Силва сообщил также, что хотя для большей части горных курортов сезон завершился, "однако часть курортов должны были работать еще на протяжении полутора месяцев, что имело для них важное финансовые значение".