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Распространение коронавируса нового типа

Роспотребнадзор провел более 104 тыс. исследований на коронавирус

В ведомстве подчеркнули, что все субъекты России в достаточных количествах обеспечены тест-системами
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© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Лаборатории Роспотребнадзора провели более 104 тыс. тестов на определение коронавируса нового типа. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба ведомства.

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"В лабораториях Роспотребнадзора проведено более 104 тыс. исследований на коронавирус. Своевременная диагностика является одним из важнейших мероприятий при возникновении угрозы появления и распространения нового коронавируса на территории России", - говорится в сообщении.

Тест-системы основаны на молекулярно-генетическом методе исследования - полимеразной цепной реакции (ПЦР). Они обладают высокой чувствительностью, что дает возможность обнаруживать единичные копии вирусов. Для диагностирования заболевания необходимо отобрать ватным тампоном образец из носоглотки. Результат анализа можно получить в течение двух-четырех часов.

В ведомстве подчеркнули, что тест-системами в достаточных количествах обеспечены все субъекты России. На наличие коронавирусной инфекции обследуют граждан, кто выезжал в страны, где фиксируется заболевание, а также тех, кто контактировал с заболевшими, и лиц с симптомами пневмонии, даже если они не посещали зарубежные страны.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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