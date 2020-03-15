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Распространение коронавируса нового типа

Токаев 16 марта выступит с телевизионным обращением в связи с ситуацией с коронавирусом

Ранее Казахстан ввел на всей территории республики чрезвычайное положение на период с 16 марта по 15 апреля

НУР-СУЛТАН, 15 марта. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник выступит с телевизионным обращением по поводу режима чрезвычайного положения в республике, введенного на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"Завтра, 16 марта, глава государства выступит с телевизионным обращением", - написал он. Как напомнил пресс-секретарь, в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии нового коронавируса в целях защиты жизни и здоровья граждан президент вводит на всей территории республики чрезвычайное положение на период с 16 марта по 15 апреля.

"Президент создал на период чрезвычайного положения государственную комиссию по обеспечению режима чрезвычайного положения, в которую вошли премьер-министр, руководители ряда высших государственных органов", - уточнил Уали.

Согласно указу, на период действия чрезвычайного положения вводятся следующие меры и временные ограничения: будет усилена охрана общественного порядка, охрана особо важных государственных и стратегических, режимных и особо охраняемых объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта; ограничивается функционирование крупных объектов торговли; приостанавливается деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей.

Кроме того, будет введен карантин, осуществлены масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе с участием структурных подразделений министерства обороны и органов внутренних дел. Также устанавливается запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также крупных семейных торжеств и памятных мероприятий.

Помимо этого, ограничивается въезд на территорию Казахстана, а также выезд с его территории всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы республики и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в страну по приглашению казахстанского МИД.

О ситуации с коронавирусом

В Казахстане о первом случае заражения коронавирусом объявили 13 марта. На данный момент число зараженных коронавирусом в республике составляет восемь человек. Шестеро из них находятся в инфекционных стационарах в Алма-Ате и двое - в Нур-Султане.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана ВОЗ пандемией. По данным организации, в мире заразились свыше 142 тыс. человек, почти 5,4 тыс. умерли. В России зарегистрировано 59 случаев инфицирования. В субботу в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыРаспространение коронавируса нового типа
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