Российские парусники "Седов" и "Паллада" прибыли в район мыса Доброй Надежды

ПРЕТОРИЯ, 15 марта. /ТАСС/. Два российских парусника - барк "Седов" и фрегат "Паллада" - прибыли в воскресенье после 30-суточного перехода через южную часть Атлантического океана в район мыса Доброй Надежды на южной оконечности Африки. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности генерального консула России в Кейптауне Александр Иващенко.

"Суда находятся в непосредственной близости от акватории кейптаунского порта, однако шквалистые ветра не дают им возможность войти в гавань, - отметил он. - В результате принято решение остаться на рейде и, дождавшись ослабления ветра, войти в порт Кейптауна в понедельник, 16 марта".

Согласно первоначальному плану, 15 марта фрегат "Паллада" должен был встать у причала главной кейптаунской набережной Виктории и Альберта. На следующий день, 16 марта, к нему должен был присоединиться барк "Седов". Однако сильный ветер внес коррективы в эти планы.

Фрегат "Паллада" вышел из Владивостока 1 ноября 2019 года в годовое кругосветное плавание, посвященное 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом юбилейном плавании участвуют также барки "Седов" и "Крузенштерн". Они вышли из Калининграда 8 декабря. "Седов" и "Паллада" осуществляют кругосветное плавание, а "Крузенштерн" - трансатлантическое плавание. Все они используются в учебных целях Росрыболовством.

На борту парусников в общей сложности проходят мореходную практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг. Всего корабли совершат более 40 заходов в порты стран Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании, преодолев около 100 тыс. морских миль.

Барк "Седов" уже посетил порты Испании и Уругвая. Ожидается, что российские парусники проведут в Кейптауне трое суток.