В Индонезии главы регионов получили право вводить режим ЧП из-за коронавируса

СИНГАПУР, 15 марта. /ТАСС/. Президент Индонезии Джоко Видодо предоставил региональным руководителям возможность самостоятельно принимать решение о введении чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Об этом глава государства заявил в воскресенье на пресс-конференции в Джакарте, сообщает газета The Jakarta Post .

"Поскольку у нас очень большая страна, распространение коронавируса идет по-разному в отдельных провинциях и городах", - сказал он. "Поэтому я дал указание губернаторам, мэрам продолжать отслеживать ситуацию, проводить консультации с представителями Минздрава и агентства по предотвращению стихийных бедствий на предмет возможного введения чрезвычайного положения", - отметил Видодо.

По его словам, руководители отдельных регионов уже предприняли определенные меры. Например, в Джакарте, в провинциях Бантен и Западная Ява отменены занятия в школах, закрыты многие общественные заведения. Президент также призвал жителей страны "перейти на удаленный режим работы, сократить число социальных контактов".

На сегодняшний день в республике подтверждено 117 случаев заражения коронавирусом, пять человек умерли. При этом индонезийские власти лишь 2 марта, позднее других стран Юго-Восточной Азии, подтвердили первые случаи передачи вируса. Между тем власти соседнего Сингапура до этой даты выявили нескольких заболевших, которые вернулись из Индонезии. Кроме того, в феврале в стране умерли как минимум пять человек, у которых наблюдались симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом. Первоначально в Джакарте утверждали, что их анализы дали отрицательный результат на новый вирус, но потом признали возможность ошибок в проведении клинических исследований.