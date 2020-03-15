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Распространение коронавируса нового типа
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Молдавия закрывает границу из-за коронавируса с 17 марта

Исключения будут сделаны только для дипломатов и постоянно проживающих в республике

КИШИНЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Молдавия с 17 марта закрывает наземную границу, а также приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за опасности распространения коронавируса. Об этом в ходе брифинга в воскресенье сообщил премьер-министр республики Ион Кику.

"В ночь с понедельника на вторник [17 марта] приостанавливаются все коммерческие авиарейсы, независимо от направления. Это абсолютно необходимая мера. - сказал Кику. - В это же время будет запрещено пересечение наземной границы иностранцами, за исключением дипломатов и постоянно проживающих в республике", - объявил премьер.

Ранее власти Молдавии закрыли все учебные заведения и запретили массовые мероприятия. В субботу число зараженных здесь выросло на треть, до 12 человек, однако местные власти готовятся к гораздо худшему сценарию, когда число заболевших может превысить тысячу человек.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились более 140 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 59 случаев заражения инфекцией.

Теги
МолдавияКику, ИонРаспространение коронавируса нового типа
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