{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 230 пятнистых оленей выпустили в естественную среду обитания в Чечне

В ближайшее время планируется выпустить еще 120 оленей

ГРОЗНЫЙ, 15 марта. /ТАСС/. Более 230 пятнистых оленей выпустили в естественную среду обитания - в леса в окрестностях чеченских сел Илсхан-Юрт и Алхазурово. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе главы и правительства Чечни, добавив, что в экологической акции принял участие глава республики Рамзан Кадыров.

"Я с большим удовольствием понаблюдал за процессом их выпуска в дикую природу. Молниеносная скорость, их грация и резвость не оставят равнодушным ни одного человека. В ближайшее время мы выпустим еще 120 оленей в Урус-Мартановском районе", - приводит пресс-служба слова Кадырова.

Ранее глава Чечни также присутствовал при выпуске в естественную среду обитания свыше 1 тыс. фазанов в окрестностях горного села Беной.

В Чеченской Республике действует специальная программа по восстановлению дикой природы, в рамках которой открыты природные заповедники, выпущены на волю тысячи животных и осуществляется строгий контроль в области охоты.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Молдавия закрывает границу из-за коронавируса с 17 марта
Исключения будут сделаны только для дипломатов и постоянно проживающих в республике
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС