Более 230 пятнистых оленей выпустили в естественную среду обитания в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 15 марта. /ТАСС/. Более 230 пятнистых оленей выпустили в естественную среду обитания - в леса в окрестностях чеченских сел Илсхан-Юрт и Алхазурово. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе главы и правительства Чечни, добавив, что в экологической акции принял участие глава республики Рамзан Кадыров.

"Я с большим удовольствием понаблюдал за процессом их выпуска в дикую природу. Молниеносная скорость, их грация и резвость не оставят равнодушным ни одного человека. В ближайшее время мы выпустим еще 120 оленей в Урус-Мартановском районе", - приводит пресс-служба слова Кадырова.

Ранее глава Чечни также присутствовал при выпуске в естественную среду обитания свыше 1 тыс. фазанов в окрестностях горного села Беной.

В Чеченской Республике действует специальная программа по восстановлению дикой природы, в рамках которой открыты природные заповедники, выпущены на волю тысячи животных и осуществляется строгий контроль в области охоты.