Бельгийцы устроили "праздник карантина" с массовыми вечеринками и гуляньями в ресторанах

БРЮССЕЛЬ, 15 марта. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Бельгийцы "отметили" первый день введенного в связи с коронавирусом жесткого общенационального карантина стихийными массовыми гуляньями и вечеринками по всей стране. Министр здравоохранения королевства Мэгги Де Блок в воскресенье назвала эти действия "безответственными, и сводящими на нет все усилия властей по борьбе с распространением вируса".

По последним данным, в воскресенье число инфицированных в Бельгии составило 886 человек, умерли четыре человека, выявлено 197 новых случаев. Естественно, эти цифры не отражают результат массовых сборищ людей, он проявится только через 7-10 дней.

Карантин

Общегосударственный карантин был введен в Бельгии в 00:00 часов (02:00 мск) в ночь с пятницы на субботу, он продлится, как минимум, до 3 апреля. Закрылись все учебные, культурные и общественные учреждения, студенты и школьники переведены на дистанционное обучение, запрещаются все массовые публичные и частные мероприятия вне зависимости от числа их участников. Всем частным компаниям рекомендовано перевести сотрудников на работу на дому. Сокращаются часы работы госучреждений.

Без изменений работают только экстренные службы, транспорт и магазины. Людям рекомендовано без необходимости не выходить на улицу и минимизировать поездки на общественном транспорте.

Праздник карантина

В ответ на это вечером в пятницу в ресторанах было много народу. Соцсети и телеканалы Бельгии сообщают, что эта ситуация наблюдалась практически по всей стране, явление даже получило название - Lockdown Party, что можно перевести, как "праздник карантина". Владельцы ресторанов в последний вечер перед карантином резко снизили цены, чтобы избавиться от запасов продуктов, а люди поспешили собраться "в последний раз" со своими друзьями. Еще один аргумент, неоднократно озвученный в социальных сетях - многие пришли "поддержать владельцев ресторанчиков в своих кварталах, с которыми они хорошо знакомы".