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Распространение коронавируса нового типа

Бельгийцы устроили "праздник карантина" с массовыми вечеринками и гуляньями в ресторанах

Министр здравоохранения королевства Мэгги Де Блок назвала эти действия безответственными

БРЮССЕЛЬ, 15 марта. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Бельгийцы "отметили" первый день введенного в связи с коронавирусом жесткого общенационального карантина стихийными массовыми гуляньями и вечеринками по всей стране. Министр здравоохранения королевства Мэгги Де Блок в воскресенье назвала эти действия "безответственными, и сводящими на нет все усилия властей по борьбе с распространением вируса".

По последним данным, в воскресенье число инфицированных в Бельгии составило 886 человек, умерли четыре человека, выявлено 197 новых случаев. Естественно, эти цифры не отражают результат массовых сборищ людей, он проявится только через 7-10 дней.

Карантин

Общегосударственный карантин был введен в Бельгии в 00:00 часов (02:00 мск) в ночь с пятницы на субботу, он продлится, как минимум, до 3 апреля. Закрылись все учебные, культурные и общественные учреждения, студенты и школьники переведены на дистанционное обучение, запрещаются все массовые публичные и частные мероприятия вне зависимости от числа их участников. Всем частным компаниям рекомендовано перевести сотрудников на работу на дому. Сокращаются часы работы госучреждений.

Без изменений работают только экстренные службы, транспорт и магазины. Людям рекомендовано без необходимости не выходить на улицу и минимизировать поездки на общественном транспорте.

Праздник карантина

В ответ на это вечером в пятницу в ресторанах было много народу. Соцсети и телеканалы Бельгии сообщают, что эта ситуация наблюдалась практически по всей стране, явление даже получило название - Lockdown Party, что можно перевести, как "праздник карантина". Владельцы ресторанов в последний вечер перед карантином резко снизили цены, чтобы избавиться от запасов продуктов, а люди поспешили собраться "в последний раз" со своими друзьями. Еще один аргумент, неоднократно озвученный в социальных сетях - многие пришли "поддержать владельцев ресторанчиков в своих кварталах, с которыми они хорошо знакомы".

В субботу, по данным соцсетей, несмотря на уже начавшийся карантин, праздники не закончились, просто переместились из закрывшихся ресторанов и кафе в частные дома и квартиры. А также во дворы и на террасы, чему способствовала хорошая погода в этот день.

Возникшая в четверг и пятницу массовая паника в магазинах также не способствовала изоляции людей. Уже в четверг вечером во всех продуктовых магазинах были длинные очереди и огромное скопление народа. Люди не поверили сообщениям властей, что запасы продуктов значительны и попытались, как им казалось, в последний момент сделать запасы. В результате в некоторых небольших магазинах возникла давка, как в общественном транспорте в час пик.

Продовольственные магазины остаются открыты, особого ажиотажа там не наблюдается, большая часть опустевших в пятницу и субботу полок снова заполнились товарами.

К ужесточению мер контроля?

"Праздники должны немедленно прекратиться. Эти действия прямо противоречат всем рекомендациям и здравому смыслу. Это безответственно и подвергает риску здоровье людей, которое мы стараемся защитить", - прокомментировала эту ситуацию бельгийская рабочая группа по борьбе с коронавирусом. По мнению опрошенных корреспондентом ТАСС врачей, если поведение бельгийцев не изменится в ближайшие дни, власти могут быть вынуждены пойти на еще более жесткие меры, введя ограничения на перемещения по улице.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 142 тыс. человек, почти 5,4 тыс. умерли. В России зарегистрировано 59 случаев инфицирования. В субботу в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.

Теги
БельгияРаспространение коронавируса нового типа
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