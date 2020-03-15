Россияне с Costa Magica в посольство РФ в Париже за помощью не обращались

ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. Россияне, прибывшие во Францию с лайнера Costa Magica, на борту которого на Мартинике был обнаружен коронавирус, и утверждающие, что не имеют теперь возможности покинуть парижский аэропорт, в посольство РФ в Париже за помощью не обращались. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в воскресенье сотрудник российского посольства

"На данный момент в консульство Российской Федерации в Париже никаких обращений от этой группы россиян не поступало. В первую очередь россиянам в нынешней ситуации необходимо пытаться решать вопрос через своего туроператора", - сказал дипломат.

Один из российских пассажиров теплохода, Михаил Нефедов, разместил в интернете видеозапись, в которой сообщил, что их никто не встретил в парижском аэропорту и что прибывшая группа не может дозвониться до представительства Costa Magica. "Нас здесь встречать никто не будет, про нас никто не знает. По всей видимости, нам придется самостоятельно покупать билеты", - сказал россиянин.

Ранее французское издание Outre-Mer 1re сообщило, что в 12 марта лайнеру итальянской компании Costa Crociere с более чем 3 тыс. человек на борту был запрещен заход в порт столицы Мартиники (заморская территория Франции в Карибском море) Фор-де-Франс после того, как поступили сообщения о выявлении коронавируса у одного члена экипажа и одного пассажира. После этого 13 марта французская радиостанция карибского региона RSE сообщила, что местное агентство здравоохранения разрешило судну зайти в порт, чтобы 400 пассажиров - жителей Мартиники - могли сойти на берег. Двух человек с коронавирусом доставили в больницу.

В субботу, 14 марта, пассажиры Costa Magica, среди которых 38 россиян, были высажены в Пуэнт-а-Питре на Гваделупе - еще одном французском острове в Карибском море. В ходе последовавшей эвакуации первая группа из 15 россиян прибыла в Париж вместе с французскими гражданами.