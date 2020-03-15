В Петербурге открыли мемориальную доску Жоресу Алферову

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Мемориальная доска академику Жоресу Алферову (1930-2019) открыта в воскресенье в Санкт-Петербурге к 90-летию со дня рождения физика, нобелевского лауреата, почетного гражданина города. Она находится на фасаде дома на петербургской набережной, где жил ученый.

"Для нас это наш современник, ставший частью нашего великого города. Память о Жоресе Ивановиче живет прежде всего в людях, его университете, лицее, проектах, которые реализуют его коллеги. То, что мы делаем сегодня, это частичка нашей благодарности за удивительный талант Жореса Ивановича, за его феноменальные силы, которые он отдал науке, нашему городу и нашей стране", - сказал на церемонии открытия вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин.

Автором проекта мемориала стал российский художник Энгель Насибулин, который был другом Алферова. Доска выполнена из мрамора, ее высота около 1,5 м, барельеф изготовлен из бронзы.

Ранее ТАСС сообщил, что в соответствии с городским законом "О мемориальных досках в Санкт-Петербурге" установка памятной доски выдающей личности возможна только по истечении 30 лет со дня смерти, в отношении почетных граждан Санкт-Петербурга срок составляет не менее пяти лет.

В сентябре 2019 года Совет по мемориальным доскам при правительстве Петербурга поддержал в виде исключения инициативу Центра культурных программ об установке мемориальной доски Алферову на фасаде дома, в котором жил ученый. В октябре законодательное собрание Петербурга приняло постановление об установке в городе мемориальной доски Алферову.

В июле 2019 года установить мемориальную доску, посвященную нобелевскому лауреату, правительству Санкт-Петербурга рекомендовал президент РФ Владимир Путин. В сентябре, также по рекомендации президента, имя Алферова присвоили основанному им в Петербурге Академическому университету. Также городская топонимическая комиссия приняла решение, что имя нобелевского лауреата будет носить сад, расположенный неподалеку от университета.

О Жоресе Алферове

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. В 1972 году был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1979 году стал академиком.

В 2000 году Алферову совместно с американскими учеными Джеком Килби и Гербертом Кремером присуждена Нобелевская премия по физике. Алферов и Кремер получили ее за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокочастотных схемах и оптоэлектронике, Килби - за участие в изобретении интегральной схемы.

В 2001 году законодательное собрание Санкт-Петербурга присвоило Алферову звание Почетного гражданина города. Алферов умер в ночь на 2 марта 2019 года на 89-м году жизни.