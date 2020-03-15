В Казахстане к уголовной ответственности привлекли зараженную коронавирусом женщину

НУР-СУЛТАН, 15 марта. /ТАСС/. Гражданка Казахстана, зараженная коронавирусом, привлечена к уголовной ответственности за отказ предоставить данные о контактировавших с ней людях. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба департамента полиции Алма-Аты.

"Департамент полиции города Алматы информирует, что одна из заболевших коронавирусом - гражданка Б. - всячески препятствует работе санитарных служб и умышленно отказывается предоставлять данные граждан, контактировавших с ней уже после ее заболевания. Женщина привлечена к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного статьей 304 уголовного кодекса Республики Казахстан (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов)", - говорится в сообщении.

В самой статье говорится, что нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей, "наказывается штрафом в размере до 2 тыс. месячных расчетных показателей (один такой показатель составляет 2651 тенге ($6,5) - прим. ТАСС) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов".

Также виновному может грозить ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

"То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового", - поясняется в статье.

В свете сложившейся ситуации департамент полиции также призывает жителей страны оказывать максимальное содействие городским службам по выявлению и профилактике коронавирусной инфекции и с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.

О ситуации с коронавирусом

В Казахстане о первом случае заражения коронавирусом объявили 13 марта. На данный момент число зараженных в республике составляет восемь человек. Шестеро из них находятся в инфекционных стационарах в Алма-Ате и двое - в Нур-Султане. В воскресенье президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении с 16 марта по 15 апреля режима чрезвычайного положения в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана ВОЗ пандемией. По данным организации, в мире заразились свыше 142 тыс. человек, почти 5,4 тыс. умерли. В России зарегистрировано 59 случаев инфицирования. В субботу в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.