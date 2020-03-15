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Распространение коронавируса нового типа

Власти Подмосковья сообщили, что в регионе нет дефицита продуктов из-за коронавируса

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области призывает жителей не поддаваться ажиотажу и здраво относиться к фейковым сообщениям в социальных сетях о дефиците продуктов
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Спрос на продовольственные и другие товары в Подмосковье вырос из-за распространения информации о новой коронавирусной инфекции, но дефицита в регионе не будет. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

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"Жители Московской области озабочены информацией об ажиотажном спросе в последние дни. Действительно, спрос есть, но дефицита нет. И не будет", - приводятся в сообщении слова главы министерства Андрея Разина. По его словам, торговые точки в регионе можно посещать спокойно и планово.

Власти области внимательно следят за товарными рынками, отметили в региональном Минсельхозе. Вместе с торговыми сетями ведется мониторинг цен и товарных запасов как в самих магазинах (а также на рынках и ярмарках), так и в распределительно-оптовых центрах и у производителей. "Запасы есть, но оперативно пополнять полки не всегда получается", - отметили в ведомстве.

Кроме того, власти договорились с представителями сферы торговли о наращивании запасов востребованных групп товаров. На всех предприятиях торговли проводятся мероприятия по дезинфекции, к работе не допускаются сотрудники с температурой и недомоганием.

"Не поддавайтесь ажиотажу, относитесь здраво к фейковым сообщениям в социальных сетях о дефиците, - призвали в министерстве. - Запасы в магазинах, распределительно-оптовых центрах и у производителей достаточны, поставки осуществляются на регулярной основе, спрос покупателей удовлетворен в полном объеме, на полках представлен весь традиционный ассортимент".

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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