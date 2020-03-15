СПбГУ перевел студентов нескольких направлений на дистанционное обучение

Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет принял решение перевести студентов нескольких направлений на дистанционное обучение в качестве меры профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье председатель комитета по науке и высшей школе при правительстве Санкт-Петербурга Андрей Максимов.

"В СПбГУ на сегодняшний день принято решение ряд направлений перевести на дистанционное обучение: юридическое, экономическое и другие. Это правильное решение в создавшейся ситуации. И более того, надо, чтобы другие вузы сейчас озадачились этим и по возможности переходили по этому направлению", - сказал Максимов.

В городской администрации также решается вопрос о переводе школьников на дистанционное обучение.

В Санкт-Петербурге выявлено шесть случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Власти города с 16 марта до 30 апреля установили запрет на проведение на территории города массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек.