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Распространение коронавируса нового типа

СПбГУ перевел студентов нескольких направлений на дистанционное обучение

Власти города также решают вопрос о переводе школьников на дистанционное обучение
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет принял решение перевести студентов нескольких направлений на дистанционное обучение в качестве меры профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье председатель комитета по науке и высшей школе при правительстве Санкт-Петербурга Андрей Максимов.

"В СПбГУ на сегодняшний день принято решение ряд направлений перевести на дистанционное обучение: юридическое, экономическое и другие. Это правильное решение в создавшейся ситуации. И более того, надо, чтобы другие вузы сейчас озадачились этим и по возможности переходили по этому направлению", - сказал Максимов.

В городской администрации также решается вопрос о переводе школьников на дистанционное обучение.

В Санкт-Петербурге выявлено шесть случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Власти города с 16 марта до 30 апреля установили запрет на проведение на территории города массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
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