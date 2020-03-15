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Распространение коронавируса нового типа

Вице-президент Ирана выздоровел после заболевания, вызванного коронавирусом

Эсхак Джахангири возвращается к полноценному исполнению своих рабочих обязанностей

ТЕГЕРАН, 15 марта. /ТАСС/. Первый вице-президента Ирана Эсхак Джахангири выздоровел после того, как заразился заболеванием, вызванным коронавирусом. Об этом сообщает в воскресенье агентство IRNA со ссылкой на канцелярию первого вице-президента.

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Отмечается, что после выздоровления Джахангири возвращается к полноценному исполнению своих рабочих обязанностей.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 13 938 человек, зарегистрированы по меньшей мере 724 летальных исхода.

Заболевание обнаружено у ряда иранских высокопоставленных чиновников, включая Джахангири, министра туризма, культурного наследия и ремесел Али Асгара Мунесана и министра торговли, промышленности и шахт Резу Рахмани. Кроме того, положительными оказались результаты анализов 23 депутатов Меджлиса (парламента) страны. При этом двое из них - избранный депутат Фатема Рахбар и действующий член Меджлиса Мохаммад Али Рамазани - умерли от заболевания.

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ИранРаспространение коронавируса нового типа
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