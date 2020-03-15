В Москве трое заразившихся коронавирусом получили первый отрицательный результат теста

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Трое заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Москве получили первый отрицательный результат на инфекцию, повторный отрицательный результат будет означать их выздоровление. Об этом сообщила журналистам в субботу заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Все пациенты, у которых был подтвержден коронавирус, сейчас получают помощь в стационарах Москвы. Трое из них в процессе лечения уже получили первые отрицательные результаты тестов на коронавирус. Если последует повторный отрицательный результат при следующем тесте, это будет означать выздоровление и скорую выписку", - сказала Ракова.

По ее словам, остальные инфицированные пока находятся в больницах города, 14 из них уже идут на поправку: наблюдается ослабление симптомов, температура не поднимается выше 37 градусов, состояние удовлетворительное.

Всего в Москве было зафиксировано 33 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Пациенты находятся в медицинском комплексе в Коммунарке, а также в 1-й и 2-й инфекционных больницах. Кроме того, еще один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией - ребенок - находится в больнице им. Башляевой, он является только носителем вируса, а симптомы у него полностью отсутствуют.

5 марта в Москве перевели в режим повышенной готовности поликлиники, больницы, комплекс жилищно-коммунального хозяйства, транспортный комплекс и другие службы города. Тем, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом. Власти Москвы признали распространение новой коронавирусной инфекции чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством.