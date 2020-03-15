{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

В Москве трое заразившихся коронавирусом получили первый отрицательный результат теста

По словам заммэра столицы Анастасиия Раковой, если следующий тест покажет вновь отрицательный результат, это будет означать их выздоровление и скорую выписку

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Трое заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Москве получили первый отрицательный результат на инфекцию, повторный отрицательный результат будет означать их выздоровление. Об этом сообщила журналистам в субботу заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Все пациенты, у которых был подтвержден коронавирус, сейчас получают помощь в стационарах Москвы. Трое из них в процессе лечения уже получили первые отрицательные результаты тестов на коронавирус. Если последует повторный отрицательный результат при следующем тесте, это будет означать выздоровление и скорую выписку", - сказала Ракова.

По ее словам, остальные инфицированные пока находятся в больницах города, 14 из них уже идут на поправку: наблюдается ослабление симптомов, температура не поднимается выше 37 градусов, состояние удовлетворительное.

Всего в Москве было зафиксировано 33 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Пациенты находятся в медицинском комплексе в Коммунарке, а также в 1-й и 2-й инфекционных больницах. Кроме того, еще один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией - ребенок - находится в больнице им. Башляевой, он является только носителем вируса, а симптомы у него полностью отсутствуют.

5 марта в Москве перевели в режим повышенной готовности поликлиники, больницы, комплекс жилищно-коммунального хозяйства, транспортный комплекс и другие службы города. Тем, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом. Власти Москвы признали распространение новой коронавирусной инфекции чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Nike закрывает все магазины в США и странах Западной Европы из-за коронавируса
Все сотрудники компании продолжат получать зарплату в период вынужденного отпуска
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС