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Распространение коронавируса нового типа
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Число случаев заражения коронавирусом в Испании за сутки выросло на 2 тыс.

С момента выявления первых заболевших в стране умерли 288 человек

МАДРИД, 15 марта. /ТАСС/. Количество случаев заражения новым коронавирусом в Испании выросло за минувшие сутки на 2 тыс. и достигло 7753. Об этом сообщил в воскресенье Минздрав королевства.

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По его информации, умерли в общей сложности 288 человек с момента выявления первых заболевших. Больше всего инфицированных выявлено в автономном сообществе Мадрид - 3544.

В субботу днем ведомство проинформировало о 5753 заболевших и 136 жертвах.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. В субботу Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.

Сейчас во всем королевстве приостановлены занятия в школах и университетах, закрыты развлекательные заведения, кафе и рестораны, исключения сделаны для продуктовых магазинов, аптек и некоторых других учреждений. Все государственные и региональные силы безопасности перешли под контроль МВД, которое должно гарантировать соблюдение карантинных мер. Режим повышенной готовности будет действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлен при одобрении парламента.

Теги
ИспанияРаспространение коронавируса нового типа
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