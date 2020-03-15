Грузия закрывает границу с Россией для путешественников из-за коронавируса

ТБИЛИСИ, 15 марта. /ТАСС/. Грузинские власти из-за нового коронавируса приняли решение закрыть границу с Россией с 16 марта для путешественников по итогам состоявшегося в воскресенье телефонного разговора спецпредставителя грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураба Абашидзе с членом Совета Федерации Григорием Карасиным. Об этом сообщили в пресс-службе администрации грузинского правительства.

"С учетом опасности распространения коронавируса во время разговора был рассмотрен вопрос о временном приостановлении передвижения граждан между Грузией и Российской Федерацией. Было отмечено, что это решение не будет распространяться на тех граждан Российской Федерации и Грузии, которые выразят желание вернуться в свои страны", - отмечается в сообщении.

"Мы с Карасиным сегодня говорили по телефону. По нашей инициативе было принято решение закрыть границу на время, так как, сами знаете, мы [находимся] в условиях форс-мажора из-за вируса. Граждане России из Грузии без проблем смогут вернуться на родину, как и граждане Грузии обратно в республику", - сообщил корреспонденту ТАСС Абашидзе.