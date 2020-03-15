{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Грузия закрывает границу с Россией для путешественников из-за коронавируса

ТБИЛИСИ, 15 марта. /ТАСС/. Грузинские власти из-за нового коронавируса приняли решение закрыть границу с Россией с 16 марта для путешественников по итогам состоявшегося в воскресенье телефонного разговора спецпредставителя грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураба Абашидзе с членом Совета Федерации Григорием Карасиным. Об этом сообщили в пресс-службе администрации грузинского правительства.

"С учетом опасности распространения коронавируса во время разговора был рассмотрен вопрос о временном приостановлении передвижения граждан между Грузией и Российской Федерацией. Было отмечено, что это решение не будет распространяться на тех граждан Российской Федерации и Грузии, которые выразят желание вернуться в свои страны", - отмечается в сообщении.

"Мы с Карасиным сегодня говорили по телефону. По нашей инициативе было принято решение закрыть границу на время, так как, сами знаете, мы [находимся] в условиях форс-мажора из-за вируса. Граждане России из Грузии без проблем смогут вернуться на родину, как и граждане Грузии обратно в республику", - сообщил корреспонденту ТАСС Абашидзе.

Теги
ГрузияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Германия закрывает утром 16 марта границы с Австрией, Францией и Швейцарией
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС