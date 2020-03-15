В Калмыкии отменяются массовые мероприятия с участием от 100 человек

ЭЛИСТА, 15 марта. /ТАСС/. Проведение массовых мероприятий с участием более 100 человек отменяются в Калмыкии до 14 апреля из-за коронавируса. Об этом сообщил на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" глава республики Бату Хасиков.

"Подписал распоряжение отменить массовые мероприятия с численностью участников от 100 человек с 14 марта по 14 апреля. Это касается культурно-просветительских, развлекательных, спортивных, деловых и других массовых мероприятий. На повестке дня - здоровье людей. И здесь не может быть чрезмерной бдительности", - написал Хасиков.

Он отметил, что обеспокоен ситуацией с коронавирусом. "Несмотря на то, что на сегодняшний день случаев заболевания коронавирусом в Калмыкии нет, мы приняли ряд мер. Выделены средства из регионального бюджета на закупку лекарственных средств, оборудования для медучреждений, средств индивидуальной защиты для медперсонала больниц, которые встанут на защиту жителей Калмыкии. Мы готовы сделать все, чтобы не допустить массовой вспышки заболевания", - подчеркнул глава республики.

Он призвал жителей региона не поддаваться панике и опираться на официальные источники информации. "Правительство Калмыкии и наши СМИ в доступной форме информируют о мерах профилактики. Этих правил должны придерживаться все: и в быту, и в рабочей обстановке. Ежедневно на официальных ресурсах будем информировать о ситуации с коронавирусом в Калмыкии", - добавил Хасиков.