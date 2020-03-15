"Россия-1" обсуждает возможность записи программ без зрителей в студии

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Телеканал "Россия-1" обсуждает возможность записи программ без участия зрителей в студии из-за распространения коронавируса, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе канала.

"[Такой формат] сейчас находится в стадии обсуждения. Как только окончательное решение будет принято, мы сразу о нем сообщим", - сказал собеседник ТАСС.

Кроме того, телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале сообщил, что выпуск передачи "Воскресный вечер" уже снимается без зрителей в студии.

В воскресенье в Telegram-канале "Подъем" появилась также информация о том, что такой формат съемок обсуждается и на программе Елены Малышевой "Жить здорово" на Первом канале.

Однако в беседе с корреспондентом ТАСС Малышева назвала это сообщение ложным. "Это фейк. Я не знаю, откуда это взялось", - отметила она.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 142 тыс. человек, почти 5,4 тыс. умерли. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования. В субботу в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.