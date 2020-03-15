Bild: Германия закрывает с 16 марта границы с Австрией, Францией и Швейцарией

БЕРЛИН, 15 марта. /ТАСС/. Германия закрывает с понедельника, 16 марта, с 08:00 по местному времени (10:00 мск), границы с Австрией, Францией и Швейцарией из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье газета Bild.

По данным издания, такое решение принято по итогам телеконференции с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, главы МВД Хорста Зеехофера, премьер-министров федеральных земель Бавария, Баден-Вюртемберг и Саар. В то же время власти ФРГ намерены сохранить свободное передвижение товаров, а также разрешить пересекать границу тем людям, которые регулярно ездят на работу.

Ранее власти Польши заявили, что страна приняла решение о закрытии своих границ, что распространяется и на границу с ФРГ.

Германский железнодорожный концерн Deutsche Bahn в ближайшие дни перейдет на ограниченный режим работы. В региональных поездах, количество которых будет значительно сокращено, не будут проверять билеты. Это делается для защиты пассажиров и проводников.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 140 странах, включая Россию. В Германии заразились более 4 тыс. человек, умерли девять.