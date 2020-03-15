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Распространение коронавируса нового типа

Школы Псковской области перешли на дистанционное обучение

По словам председателя комитета по образованию региона Александра Седунова, сроки действия такого режима будут определены позднее

ПСКОВ, 15 марта. /ТАСС/. Все школы Псковской области досрочно ушли на каникулы в целях профилактики коронавируса. При этом образовательные учреждения организуют для детей дистанционное обучение, сообщил в воскресенье ТАСС председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

Министерство просвещения России в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников местных образовательных учреждений на дистанционное обучение.

"Все школы Псковской области с 16 марта переходят на весенние каникулы. [Они] начинаются раньше. И параллельно мы будем организовывать дистанционное обучение", - сказал собеседник агентства, добавив, что сроки действия такого режима будут определены позднее.

Теги
РоссияПсковская областьРаспространение коронавируса нового типа
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