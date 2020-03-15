Роспотребнадзор советует пользоваться бесконтактной оплатой из-за риска коронавируса

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Бесконтактные платежи являются наиболее безопасным методом оплаты в условиях распространения коронавируса, поскольку вирус может оставаться некоторое время на банкнотах и картах. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Роспотребнадзора.

"Банкноты, которые выдаются кредитным организациям, выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления, таким образом, кредитные организации получают "чистые" банкноты. Но не все банкноты сразу попадают в банки. Оплачивая картой, также надо соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кодов. Наиболее безопасны бесконтактные платежи", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не дает жестких рекомендаций о запрете использования наличных, однако банкноты могут быть каналом передачи вирусов. "Вирусы остаются активны и на бумаге, и на пластике в течение некоторого времени. Согласно информации ВОЗ, продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет три-четыре дня, на пластиковых - до девяти дней", - отметили в Роспотребнадзоре.