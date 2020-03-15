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Распространение коронавируса нового типа

Немцы смели с полок магазинов макароны, консервы и туалетную бумагу из-за коронавируса

Значительно поредели и ряды с молочной продукцией
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Описание
© Вячеслав Филиппов/ТАСС
© Вячеслав Филиппов/ТАСС
© Вячеслав Филиппов/ТАСС

БЕРЛИН, 15 марта. /ТАСС/. Немцы в минувшую субботу массово отправились в магазины закупаться самыми необходимыми товарами, опасаясь того, что по всей стране будут приняты меры, аналогичные тем, что были введены в Италии, то есть повсеместный карантин. Уже с утра во многих точках, как убедился корреспондент ТАСС, выстроились длинные очереди, перед кассой порой можно было стоять около 45 минут.

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Тот, кто повременил с закупками, столкнулся с пустыми полками и нехваткой самых ходовых товаров - прежде всего макарон, консервов, средств гигиены, например, зубной пасты и мыла, туалетной бумаги, салфеток. В гипермаркете Metro в Берлине эти товары к вечеру скупили полностью, и цена никого уже не смущала. Полностью пустыми оказались также полки с хлебом, туалетной бумагой, подгузниками, мылом, солью, крупами. Значительно поредели ряды с молочной продукцией.

В такой ситуации жители Германии оказались равнодушны к алкоголю: особого интереса соответствующий отдел с пивом, вином, крепкими алкогольными напитками всевозможных видов и марок явно не вызвал. При этом, как пишет газета Bild, немцы закупили много порнографической продукции и презервативов.

Между тем, о сложной ситуации с распространением коронавируса в столице ФРГ в субботу напоминали лишь пустые полки в магазинах (в воскресенье они закрыты), в остальном жизнь шла своим чередом. Недалеко от площади Александерплац был открыт традиционный субботний рынок с сувенирами и различными яствами, на котором, как всегда, было много людей.

О распоряжениях Сената

Многие компании рекомендовали своим сотрудникам работать из дома. По всей стране с понедельника, в некоторых регионах - несколько позже, закроются школы и детские сады.

В столице ФРГ закрытие образовательных учреждений начнется 16 марта. В субботу вечером Сенат Берлина запретил проведение мероприятий с участием более 50 человек, распорядился закрыть пивные, клубы, игорные заведения, ярмарки, букмекерские конторы и подобные заведения. То же самое касается кинотеатров, театров, концертных залов, музеев, выставок и других похожих учреждений.

Тем не менее, еще в субботу вечером многие бары были открыты. Корреспондент ТАСС был свидетелем того, как полиция объезжала районы, чтобы предупредить владельцев и посетителей о распоряжении берлинских властей. Им было дано время до 23:30, чтобы закрыться.

Тому, кто в дальнейшем нарушит распоряжение Сената, грозит денежный штраф и даже лишение свободы сроком до двух лет. Действует новое распоряжение до 19 апреля включительно. Исключением являются рестораны, в которых готовят еду, но при условии, что столы должны там стоять на удалении 1,5 м друг от друга. Кроме того, владельцы должны иметь список с контактными данными посетителей и хранить их как минимум четыре недели.

По данным Сената Берлина, из 263 заболевших в Берлине 42 заразились инфекцией в одном клубе.

Теги
ГерманияРаспространение коронавируса нового типа
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