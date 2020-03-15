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Распространение коронавируса нового типа
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Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение с 16 марта

На официальном сайте ведомства не позднее 18 марта будет опубликован перечень онлайн-курсов
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам организовать обучение студентов дистанционно в целях профилактики коронавируса начиная с 16 марта 2020 года, сообщила в воскресенье пресс-служба Минобрнауки.

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"В целях защиты здоровья обучающихся, работников образовательных и научных организаций, в связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ, в котором рекомендуется, начиная с 16 марта 2020 года, организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в сообщении.​​​​​​

В нем уточняется, что руководителям научных и образовательных организаций поручено взять на особый контроль реализацию санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Помимо этого, вузам поручено обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме и предусмотреть возможность предоставления индивидуальных каникул для обучающихся, в том числе путем перевода их на обучение по индивидуальному учебному плану, а также организацию взаимодействия обучающихся и педагогов онлайн.

"В Минобрнауки создан оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. На официальном сайте министерства не позднее 18 марта будет опубликован перечень онлайн-курсов для свободного (бесплатного) использования студентами при освоении ими образовательных программ", - добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типаФальков, Валерий Николаевич
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