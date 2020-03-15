Случаев заражения коронавирусом за пределами Китая стало больше, чем в КНР

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Общее число заразившихся коронавирусом нового типа за пределами Китая, где в декабре прошлого года произошла вспышка заболевания, превысило число случаев инфицирования в КНР. Об этом свидетельствуют сводные данные ТАСС, собранные корреспондентами на основе официальных заявлений властей и подсчетов экспертов в более чем 120 странах, где отмечены случаи заражения.

К настоящему моменту в Китае зарегистрировано 81 тыс. 28 случаев заражения, за его пределами - 81 тыс. 321. При этом условный показатель смертности, который нельзя точно подсчитать до окончания пандемии и завершения лечения заразившихся, в Китае выше, чем в остальном мире - там умерли 3,95% инфицированных против 3,79% в среднем в других странах.