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Распространение коронавируса нового типа

Еврейские учебные заведения в России закрываются на карантин

Там, где это возможно, вводится онлайн-формат обучения

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Еврейские учебные заведения закрываются на карантин в связи с коронавирусом и по возможности переходят на онлайн-обучение. Те из них, в которых есть кампус, будут работать в закрытом формате, говорится в сообщении пресс-службы Федерации еврейских общин России (ФЕОР) в воскресенье.

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"Еврейские учебные заведения закрываются на карантин до улучшения эпидемиологической ситуации, где это возможно, вводится онлайн-формат обучения. Учебные заведения с кампусом и общежитием продолжают работу в закрытом формате с соблюдением всех необходимых мер безопасности", - написано в сообщении.

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода призвал глав общин и верующих воздержаться от походов в общественные места. "Если вы пришли в синагогу - держите дистанцию между друг другом, уроки Торы возможно проводить онлайн. При малейшем сомнении и в будни, и в шабат оставайтесь дома", - говорится в его письме к раввинам, председателям, прихожанам и работникам еврейских общин, предоставленном ТАСС пресс-службой организации в воскресенье.

Согласно письму президента ФЕОР, в связи с опасностью эпидемии нужно заранее начать подготовку к одному из главных иудейских праздников - Песаху. "Мы находимся в преддверии праздника Песах, подготовка к которому связана с тщательной уборкой дома и синагог от хамца (любое мучное блюдо, при приготовлении которого в тесте произошел процесс брожения, запретное к употреблению в Песах - ТАСС). В этом году мы начинаем заблаговременно и в обязательном порядке регулярно обрабатываем все поверхности", - написал Борода.

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РоссияБорода, Александр МоисеевичРаспространение коронавируса нового типа
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